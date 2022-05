0 Facebook Livio Cori parla dopo la fine della storia con la Tatangelo: “Non è vero niente” Livio Cori parla dopo la fine della storia con la Tatangelo. Il cantante ha pubblicato una storia su Instagram dove ha smentito Oggi.it Spettacolo 6 Maggio 2022 10:06 Di redazione 1'

Livio Cori e Anna Tatangelo si sono lasciati. Quella che sembrava la storia d’amore di una nuova coppia di artisti è finita prima del tempo. Il musicista ha pubblicato un video sui social dove ha spiegato come sono andate le cose.

Livio Cori parla dopo la fine della storia con la Tatangelo

Inn particolare Cori ha voluto parlare dopo la fine del rapporto con la Tatangelo per smentire ciò che è stato pubblicato dai media. Nello specifico un’intervista a lui attribuita e uscita du Oggi.it in cui il giovane rapper avrebbe dichiarato di ‘soffrire’ per il cognome ‘pesante’ dell’ex.

Su Instagram

“Ci tenevo a dirvi una cosa al volo. Io non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione. Quindi tutto quello che leggete in giro, virgolettato come se lo avessi detto io, è falso. Non ci pensate proprio, pensate ad altro e non vi applicate su queste cose. Tutte le cose che io vi devo dire e che voglio dire, le dico qua su Instagram. È l’unica fonte reale che avete. Levatv o pensier“, queste le sue parole su Instagram.