0 Facebook Ostia, non fanno entrare 3 ragazze in discoteca: “Siete poco sexy” Una delle tre ragazze ha raccontato l'episodio a 'Il Messaggero" Cronaca 4 Maggio 2022 16:12 Di redazione 2'

Tanta indignazione per quanto accaduto in una nota discoteca di Ostia, sul litorale laziale. A tre ragazze romane è stato negato l’accesso nel locale ‘Shilling‘ perché – a detta del buttafuori – le giovani non avevano ‘i giusti canoni fisici‘.

Ragazze scartate dal locale perché ‘Dovevano mostrare più seno’

Una delle tre ragazze, una studentessa del terzo anno di Giurisprudenza, ha raccontato l’episodio a ‘Il Messaggero” spiegando che in un primo momento pensava che fossero state scartate perché ritenute troppo basse o minorenni ma poi, il buttafuori dello ”Shilling‘ alla domanda “Avremmo dovuto essere più scollate?” ha annuito e, tra una risata e l’altra con dei colleghi, ha rivelato: “Dovreste mostrare più seno”.

La reazione del proprietario del locale

La ragazza ha inoltre spiegato a Il Messaggero che: “Ci eravamo rivolte anche ad una pattuglia della polizia in servizio, ma lore erano impegnati in altri servizi e, seppur dandoci ragione, ci hanno detto che non potevano intervenire e di fare una denuncia“. Il proprietario del locale sul litorale laziale ha preso subito le distanze dall’accaduto affermando che: “Quelle parole non corrispondono al vero, fanno vergognare pure me“.