Dramma dopo una serata in discoteca, Martina torna a casa e muore: aveva 18 anni Cronaca 30 Luglio 2020 11:03 Di redazione 1'

Una triste notizia arriva dalla Riviera Romagnola. Una ragazza di soli 18 anni è deceduta dopo aver trascorso una serata in discoteca. La notizia è stata riportata dal Corriere di Romagna.

Martina Manuzzi muore dopo una serata in discoteca

La giovane si chiamava Martina Manuzzi, aveva trascorso una serata in compagnia degli amici, ma quando è rientrata, si è sentita poco bene e ha iniziato ad avere problemi respiratori. Ha chiamato subito la madre, ma le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, finché non ha avuto un collasso. Immediata la corsa in ospedale, ricoverata in condizioni disperate, è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì.

I medici hanno decretato la morte celebrale e i genitori hanno disposto la donazione degli organi. A uccidere la giovane Martina per i medici potrebbe essere stata l’assenza prolungata di ossigeno al cervello. La diciottenne soffriva d’asma ma, a detta dei familiari, non era mai sfociata in forme gravi. Negativi i test tossicologici. La comunità è sconvolta per quest’improvvisa morte, i funerali si terranno nella giornata di venerdì. Tanti i messaggi di cordoglio per questa scomparsa.