Belen e Stefano a Napoli, "faville" nel famoso locale: lui suona e lei non si stacca un attimo, fan in delirio! 2 Maggio 2022 Di Fabiana Coppola

Escono allo scoperto, anche se non si mostrano ancora insieme sui social, Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Napoli. La coppia di ex non più ex è stata a Napoli questo weekend. Il motivo? De Martino ha suonato a Napoli in un dj set per la festa del primo maggio e accanto a lui la sua dolce metà.

Sono ormai inseparabili Stefano e Belen che condividono ogni fine settimana insieme. Lui ha raggiunto lei a Cortina per uno shooting qualche mese fa e li invece è approdata a Napoli per passare del tempo con l’ex marito impegnato in una serata in discoteca per l’evento “Adoro”. Insomma l’idillio pare sia alle stelle.

Belen e Stefano a Napoli: il video della coppia insieme

Diversi utenti hanno condiviso video della coppia insieme nel noto locale. Immagini che mostrano non solo il ritorno di fiamma e il rinnovato amore, ma anche un sostenersi reciproco. Come andrà a finire? Lasciati a casa i bambini, Santiago con i nonni e Luna Marì con il papà, Antonino Spinalbese, la showgirl non ci ha pensato due volte a seguire il suo amore. I due sono stati avvistati insieme in barca, al ristorante e poi, dulcis in fundi, in discoteca! Ed è inutile dirlo: i fan sono pazzi di gioia!