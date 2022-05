0 Facebook Nunzio, eliminato ad Amici, l’accoglienza in aeroporto e le prime parole: “Posso superare tutto” Spettacolo 1 Maggio 2022 17:58 Di redazione 1'

Accoglienza calorosa in aeroporto per Nunzio Stancampiano, ultimo eliminato dal serale di Amici. Il ballerino di latino americano ha perso contro Albe durante la puntata andata in onda lo scorso sabato sera. Il giovane siciliano ha fatto un percorso in cui non sono mancati momenti di brillantezza, ma anche quelli di critica e discussione, soprattutto con Alessandra Celentano.

Pupillo di Raimondo Todaro, Nunzio ha dimostrato davvero tanto, ma è uscito a testa alta. “Se ho superato la Celentano posso superare tutto”, ha dichiarato il giovanissimo di Amici.

Il suo percorso non è stato semplice. Originario della provincia di Catania partecipa ad Amici a settembre, ma viene in un primo momento scartato a favore di Mattia Zenzola. In un secondo momento è rientrato proprio al posto del ragazzo a causa di un infrotunio.