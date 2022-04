0 Facebook È morto Antonio Salzano, l’ex custode del parco Virgiliano era stato coinvolto in un incidente stradale È morto Antonio Salzano. Era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli. È deceduto dopo oltre un mese di agonia Cronaca 29 Aprile 2022 16:26 Di redazione 1'

Un sorpasso azzardato e poi lo schianto. Questa la dinamica che ha causato l’incidente mortale. Così ha perso la vita, dopo oltre un mese di ricovero presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Napoli, Antonio Salzano.

È morto Antonio Salzano

La vittima, ex custode del parco Virgiliano, aveva 67 anni. Nel sinistro, avvenuto lo scorso 24 marzo in via Petrarca, è stata coinvolta anche la moglie. Quel giorno la donna era seduta come passeggero sullo scooter guidato dal consorte.

L’incidente

Quest’ultimo, secondo quanto riportato da Fanpage, non ha potuto evitare lo schianto frontale con la vettura che proveniva dal senso di marcia opposto e che aveva invaso l’altra corsia della carreggiata. I rilievi e gli accertamenti sono stati eseguiti dalla sezione Infortunistica della polizia Municipale.

I soccorsi

Salzano in un primo momento era stato soccorso e trasportato presso l’ospedale Fatebenefratelli. Successivamente è stato necessario il trasferimento al Cardarelli dove poi ha perso la vita. Ora cambierà anche l’accusa nei confronti dell’automobilista.