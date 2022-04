0 Facebook Wanda Nara contro Corona: “Nessun flirt con Brozovic! Da li sono nati i problemi con l’Inter” Spettacolo 28 Aprile 2022 09:33 Di redazione 2'

Wanda Nara, moglie dell’ex giocatore dell’Inter Mauro Icardi, ora al PSG, nega tutto su un possibile flirt con Marcelo Brozovic, vecchio compagno dell’attaccante argentino ai tempi dei nerazzurri. La showgirl argentina ha testimoniato come parte civile nel processo milanese per diffamazione a carico di Fabrizio Corona.

L’articolo di Corona

L’ex re dei paparazzi, in un articolo del 2019 sulla sua rivista online “The King Corona Magazine‘ intitolò “Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic“. Wanda Nara, durante il processo ha smentito tutto: “Non ho mai avuto relazioni con Brozovic. Nell’articolo si parla di chiamate e messaggi, ma io non ho mai avuto il suo numero“.

Le parole di Wanda Nara

Wanda Nara ha poi ammesso che dal momento della pubblicazione dell’articolo sono nati i problemi in casa Inter che hanno portato Icardi a separarsi dal club nerazzurro: “Quando usci l’articolo, iniziarono i problemi. L’atmosfera alla Pinetina divenne pesante per questo presunto flirt e per Icardi iniziarono i problemi“. La procuratrice, nonché moglie del calciatore argentino ha poi aggiunto: “Lui ha dovuto cambiare squadra. L’Inter mi ha fatto pesare tanto questa sensazione di essere una procuratrice donna. Questa situazione ha generato grande disagio coi tifosi, il club e i dirigenti”.

La prossima udienza

Il prossimo appuntamento di questa telenovela sarà il 25 maggio, quando davanti al giudice ci saranno Marcelo Brozovic, chiamato come parte civile, Mauro Icardi e Ivan Perisic come testimone.