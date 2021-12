0 Facebook Wanda Nara-Mauro Icardi, è bufera. Guai con la giustizia per la coppia: denunciati per riciclaggio Denunciati Mauro Icardi e Wanda Nara. La coppia protagonista nel mondo del calcio è stata coinvolta in un procedimento giudiziario Sport 17 Dicembre 2021 21:36 Di redazione 1'

Dopo l’episodio di separazione e di riconciliazione dell’ottobre scorso, la coppia Wanda Nara e Mauro Icardi è di nuovo al centro delle cronache. Secondo il quotidiano sportivo argentino ‘Olé‘ è stata presentata una denuncia per ‘corruzione strutturale‘ e ‘riciclaggio di denaro‘ contro la società Work Marketing Football Srl, gestita dalla procuratrice e compagna dell’attaccante del Psg.

Denunciati Mauro Icardi e Wanda Nara

La denuncia è stata presentata dall’Associazione Indipendente del Bene Pubblico, associazione guidata da Fernando Miguez, che traccia illeciti finanziari nel Paese. Secondo l’ente, il fatturato della società non si baserebbe solo sui guadagni ufficiali di Icardi in carriera ma anche su entrate non dichiarate, per evitare di pagare le tasse.