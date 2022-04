0 Facebook Il dramma di Mariasofia, doveva sposarsi a breve, il compagno: “Il vero amore, ti amerò per sempre” Cronaca 12 Aprile 2022 16:09 Di redazione 2'

Mariasofia Paparo è morta a 27 anni stroncata da un infarto. La giovane 27enne di San Giorgio a Cremano si è spenta improvvisamente lasciando dolore e sconcerto. Avrebbe dovuto sposarsi a breve, solo un mese fa la promessa di matrimonio.

Il prossimo 28 aprile avrebbe conseguito la laurea presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie l’Università Parthenope di Napoli. L’Ateneo si è espresso con una nota in un lungo messaggio di cordoglio per quella giovane studentessa che tutti conoscevano come una donna solare. Oggi alle 15 si sono tenuti i funerali presso la chiesa Sant’Antonio di Padova di San Giorgio a Cremano.

Matteo, il compagno di Mariarosaria, si è lasciato andare a un lungo messaggio: