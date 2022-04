0 Facebook Incidente killer nel Napoletano, addio ad Angelo La Gatta: “Un’altra vita strappata via” È morto Angelo La Gatta. Lo schianto fatale per l'uomo. Sono stati tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio anche per la sua famiglia Cronaca 24 Aprile 2022 21:55 Di redazione 2'

Scontro tra un’automobile e due motociclette. Sopra una di queste ultime viaggiava la vittima dell’incidente: Angelo La Gatta. Il 40enne, secondo quanto riportato da Il Meridiano, è deceduto sul colpo. Inutile l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per i dovuti accertamenti del caso.

Il sinistro è avvenuto in via Variante Bis al confine tra Brusciano e Mariglianella, località in provincia di Napoli. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto e cordoglio per Angelo e la sua famiglia. L’intera comunità si è stretta intorno a loro nel dolore.

“Poi ci sono notizie che non vorresti mai ricevere Brusciano piange un altro giovane ragazzo Sentite condoglianze alla famiglia La gatta – tramontano. Riposa in pace ANGELO“; “Mi chiedo fin quando ancora bisogna vedere queste drammatiche scene? Fin quando ancora le madri e i padri devono piangere la vita dei propri figli? Fin quando ancora dobbiamo raggelarci per il sangue sparso sul freddo asfalto? Non si può avere la bacchetta magica, certo, per risolvere problemi di anni. Ma con un po’ di buona volontà, di idee buone e di capacità amministrative non credo ci voglia molto a presentare un serio programma di sicurezza stradale tale da ridurre o, addirittura, abbattere gli incidenti“, ha invece scritto l’esponente Pd Antonio Castaldo.