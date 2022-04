0 Facebook Le parole del titolare del Riva a Posillipo dopo il blitz: “I dipendenti non in regola li ha portati Tony Colombo” Le parole del titolare del Riva a Posillipo. Le dichiarazioni rilasciate a Il Mattino. Ieri l'intervento dei carabinieri e degli ispettori del lavoro Cronaca 24 Aprile 2022 12:57 Di redazione 2'

I Carabinieri e gli ispettori del lavoro durante un’operazione di controllo avvenuta lo scorso venerdì hanno sanzionato il titolare del ristorante Riva a Posillipo, l’ex Giuseppone a mare. Sono stati trovati dieci dipendenti in nero di cui due percettori del reddito di cittadinanza.

Le parole del titolare del Riva a Posillipo

“I dipendenti per i quali sono stato denunciato non appartengono al ristorante e non sono lavoratori di cui sono responsabile. Il personale che è stato accertato come non regolare, apparteneva al gruppo di Tony Colombo. Non si trattava di miei dipendenti, così come, nell’ambito delle autorizzazioni, il locale era in piena regola. Il ristorante è a norma sotto tutti gli aspetti e di sicuro la nuova gestione del locale è particolarmente attenta alla legalità. Dimostreremo di essere in piena regola“, ha dichiarato a Il Mattino Gabriele Capparelli, 31 anni e amministratore del locale.

I fatti

I Carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio volto al controllo delle attività commerciali. Durante le operazioni i militari della stazione di Posillipo insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno denunciato a piede libero il titolare di un ristorante a via Ferdinando Russo. Si è trattato del Riva ex Giuseppone a mare.

La denuncia

Diverse le normative violate sulla sicurezza dei lavoratori. I militari hanno trovato all’interno del locale ben 10 lavoratori in nero e due di questi erano anche percettori del reddito di cittadinanza. Sono stati segnalati all’Inps. Per il 31enne titolare dell’attività commerciale oltre alla denuncia a piede libero anche sanzioni penali e amministrative per più di 100mila euro.