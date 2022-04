0 Facebook Acerra, prima la lite e poi gli spari fuori la gelateria: indagini in corso Cronaca 23 Aprile 2022 21:00 Di redazione 1'

Un diverbio, una discussione abbastanza accesa. Poi gli insulti e le minacce, fino al violento epilogo. Uno dei contendenti è andato via per poi tornare armato di pistola con la quale ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro la gelateria in via Leonardo da Vinci.

Spari ad Acerra fuori al locale

È accaduto ad Acerra, località dell’area Nord in provincia di Napoli. A riportare la notizia è stato Il Mattino. I fatti sono accaduti ieri sera nei pressi di un locale molto conosciuto in città. Sul posto, una volta scattato l’allarme tra i presenti, sono giunte le forze dell’ordine.

Le indagini

Gli agenti di polizia del commissariato di Acerra hanno effettuato i dovuti accertamenti del caso. I poliziotti hanno rinvenuto a terra quattro bossoli. A condurre le indagini sono i Carabinieri della locale compagnia. I militari hanno avuto accesso alle immagini delle video camere di sorveglianza.