Accoltella moglie e figlia, la giovane colpita mentre difendeva la madre: "Salvate lei e non papà" Accoltella la moglie e la figlia. Secondo La Repubblica la giovane avrebbe detto ai medici di salvare la mamma e non il padre

“Salvate mamma, non salvate papà“, questa la frase che Sofia avrebbe detto ai medici che l’hanno soccorsa. Poco tempo prima suo padre Fabrizio Angeloni aveva accoltellato la moglie e la figlia. Quest’ultima aveva cercato di difendere la madre.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Sofia è stata operata d’urgenza presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma. La giovane si riprenderà nonostante i fendenti al fegato e al polmone ricevuti dal papà. La madre, Silvia Antognozzi è invece in gravi condizioni, in stato di coma, presso l’ospedale San Camillo.

La sorella Rita

“Mia sorella non aveva nessun altro dopo 20 anni di matrimonio il rapporto si era logorato e aveva chiesto al marito una pausa di riflessione: voleva solo un pò di tranquillità. Il suo unico pensiero era il bene di Sofia. Era diventato ossessivo le piombava senza preavviso a casa e perfino sul lavoro. A volte piangeva, altre volte le implorava di tornare insieme. Per lui la famiglia era tutta la sua vita, non accettava l’idea che mia sorella, dopo tanti anni di matrimonio, potesse aver bisogno di starsene un pò tranquilla che poi Silvia gli aveva chiesto solo del tempo per riflettere. Sarebbe stata disposta anche a tornare insieme“, queste le parole della zia di Sofia e sorella di Silvia, Rita Antognozzi.