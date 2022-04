0 Facebook Grave incidente a Brusciano, si prega per Rosa e Giuseppe Si prega per Rosa e Giuseppe. Vittime di un grave incidente avvenuto ieri in provincia di Napoli, sono entrambi ricoverati in ospedale Cronaca 22 Aprile 2022 21:09 Di redazione 1'

Un violento incidente è avvenuto ieri a Brusciano, località in provincia di Napoli. Due automobili, per motivi ancora da accertare, sono state coinvolte in uno scontro frontale. Ad avere la peggio due sposi, Rosa e Giuseppe, rispettivamente 27 e 44 anni.

Si prega per Rosa e Giuseppe

La coppia è ricoverata in ospedale e le loro condizioni sono al momento gravi. Il sinistro è accaduto, secondo quanto riportato da Il Meridiano, in via Matteotti. Le vittime sono state trasportate presso i nosocomi di Acerra e Nola.

L’incidente

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i soccorsi e i vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto estrarre i corpi di Rosa e Giuseppe dalle lamiere della vettura. Accertamenti in corso in merito alla vicenda. L’intera comunità prega per gli sposi.