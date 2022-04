0 Facebook “Ignazio Moser ha tradito Cecilia domenica scorsa”: non è la prima volta, la conferma e la risposta Spettacolo 15 Aprile 2022 08:47 Di redazione 2'

Un pomeriggio di gossip acceso in Italia dove l’esperto del settore, Alessandro Rosica, ha pubblicato una notizia bomba. Ignazio Moser avrebbe tradito Cecilia Rodriguez la scorsa domenica con una donna sposata e con figlio. La voce è stata poi ricalcata anche dal giornalista di gossip Gabriele Parpiglia, che tra le altre cose è amico delle Rodriguez, il quale ha commentato quanto detto da Rosica confermando la sua versione e dichiarando che non è la prima volta che accade.

“Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta. Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli. Ho tutto documentato. Ignazio chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò. A questo punto inizierà un’inevitabile crisi?”. La risposta di Parpiglia è chiara: “Infatti non è la prima volta… yes“.

Dopo un pomeriggio senza risposta, la modella argentina, poco prima che Moser iniziasse la diretta di Isola Party ha postato tra le sue Stories Instagram uno scatto in cui si è immortalata al fianco del fidanzato.“Carica pre-Isola Party”, ha scritto. Moser ha ripostato la foto e poi ha anche pubblicato una Stories con Cechu intenta a cucinare. Una dichiarazione che mette a tacere le voci? Rosica ha replicato su Instagram: “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.