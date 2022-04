0 Facebook Antonino Spinalbese sbotta sui social: “Dovete iniziare a insultare, come ho fatto io”, frecciatina a Belen? Spettacolo 22 Aprile 2022 15:59 Di redazione 1'

Antonino Spinalbese si espone su Instagram e le sue parole sembrano una frecciatina all’ex compagna, Belen Rodriguez. La showgirl ha trascorso le vacanze di Pasqua con i figli e l’ex marito all’isola di Albarella. Quel luogo era stato il nido d’amore dell’argentina e dello spezino per la nascita della piccola Luna Marì lo scorso luglio.

Spinalbese ha rilasciato una dichiarazione che ha il sapore di vendetta: “Dovete iniziare ad insultare tutte le cose che non volete vedere su Instagram o su qualsiasi altro portale. Come per magia non vi apparirà più nulla. Oltre a sfogarvi e liberarvi il vostro telefono vi ascolta e non vi fa vedere più nulla”.

Si sarà rivolto a Belen?