0 Facebook Tanti Vip alla serata di Beneficenza il 25 aprile a Villa Domi Eventi 22 Aprile 2022 15:32 Di redazione 2'

Un nuovo grande evento accenderà la splendida location di Villa Domi a Napoli come sempre piena dei personaggi dello spettacolo più celebri e ricercati.

E stavolta il nuovo happening partenopeo, ideato da Ugo Autuori, e accolto da Domenico Kontessa anima di Villa Domi, sarà un appuntamento mondano all’insegna della beneficenza .

Lunedì 25 aprile a Napoli arrivano alcuni dei volti più amati e popolari della TV per celebrare una giornata di spettacolo e s solidarietà .Grazie alla sensibilità di Domenico Kontessa e alla sempre ottima organizzazione mondana e di gran gusto di Villa Domi , la show-room Italia presenta il Red carpet della TV for children.

Tra i tanti vip , sono già confermati Rocco Siffredi, Beppe Convertini , Miriana Trevisan, Federica Calemme, Ainette Stephens ed Eva Grimaldi dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip , e ancora Carolina Rey conduttrice e voce di RTL 102.5, e anche Roberto Farnesi super protagonista della serie di Rai 1 Il paradiso delle signore campione d’ascolti e volto delle fiction più amate e popolari, e ci saranno anche Milena Miconi, Rossella Erra e Matilde Brandi, il cantante Michele Selillo tra mille sorprese ancora tutte da scoprire .

Nell’ambito della serata sarà data visibilità e supporto all’Associazione Unici per raccogliere fondi ad essa destinati ,un’associazione che appoggia la ricerca su malattie rare .

La serata sarà legata al divertimento con area disco e musica dal vivo del duo Io e mia sorella , punto fermo oramai dei grandi eventi di villa Domi.

L’organizzazione e’ curata dalla Showroom Italia.