Belen Rodriguez, gelo a Le Iene nel backstage: “Tra le due donne freddezza, hanno una relazione in comune”

A Le Iene non tutto è come sembra e questo lo sappiamo, ma a quanto pare Belen Rodriguez ha avuto un litigio nel backstage dopo la puntata andata in onda lo scorso mercoledì. Ospite d’eccezione Soleil Sorge, concorrente del GF Vip ed ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, ovvero il fratello dell’argentina. Tra le due non corre buon sangue e infatti la showgirl ha presentato la concorrente in modo molto ironico.

“Mettetevi tutti comodi che vi presento la nostra ospite. Lei è italo americana e parla benissimo l’italiano e l’inglese. Ora tutti parlano di lei per il GF Vip, ma prima lei ha fatto la gavetta: Pechino Express, Uomini e Donne e anche L’Isola. Poi soltanto dopo è arrivato il Grande Fratello. I suoi ex sono Luca Onestini, Nicola Ippoliti, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Insomma sono tutte storie che iniziano con un reality e finiscono sul magazine Chi. Poi al GF ha anche avuto un triangolo con Alex e Delia, ma adesso è fidanzata con un certo Carlo”, Belen così ha introdotto la rivale.

Belen a Le Iene: freddo e gelo nel backstage

Una freddezza insomma che, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, traspare anche dietro le quinte, nel backstage: “Retroscena della puntata de Le Iene con ospite Soleil Sorge Stasi. La freddezza con Belen Rodriguez, cognata della Sorge quando stava con il fratello Jeremias Rodriguez, si è notata in studio fin da subito, dalle prime battute. Le due donne inoltre hanno avuto una relazione con Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il risultato di questo mix? L’aria negli studi Mediaset era gelida”. Insomma non ci voleva proprio questa presenza anche se oggi la Sorge sarebbe fidanzata con un verto Carlo mentre Jeremias è da anni fidanzato con Deborah Togni.