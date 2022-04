0 Facebook Denise Esposito, la dedica e la foto del figlio di Gigi D’Alessio, il papà non si trattiene: “Chiederci un bacio e volerne altre cento” News 19 Aprile 2022 15:44 Di redazione 2'

Denise Esposito è diventata mamma lo scorso 24 gennaio del figlio di Gigi D’Alessio. Il primo per l’avvocatessa napoletana e il quinto per il cantautore che ne ha avuti tre con la moglie Carmela Barbato e uno con l’ex compagna Anna Tatangelo. A distanza di quasi 4 mesi la bella partenopea ha deciso di pubblicare una foto di Francesco con tanto di dedica.

Denise Esposito, la dedica e la foto del figlio di Gigi D’Alessio

Sono esclusivamente d’amore le parole per la bella compagna di Gigi a favore del loro loro bambino. Uno scatto in cui si vede il volto del neonato per metà e la sua dolcissima e carnosissima bocca, molto probabilmente imitazione della mamma. A corredo del dolce scatto parole ancora più romantiche: “Chiederci un bacio e volerne altri cento”, scrive la bella 29enne che ha rapito il cuore del cantante napoletano dopo 12 anni d’amore con la Tatangelo. Non mancano le parole di D’Alessio in risposta al tenerissimo post. “Amore mio” e tantissimi occhi a cuoricino per il piccolo Francesco.

Ancora lontani dal mondo dello spettacolo, i due neogenitori si godono le gioie della nascita a Napoli. Ma Gigi D’Alessio a breve sarà impegnato con i suoi progetti musicali. Il prossimo venerdì 17 giugno infatti il cantautore sarà a Napoli per un mega concerto a Piazza del Plebiscito. Regalerà al popolo napoletano i suoi primi 30 anni di carriera con una festa all’insegno dell’elogio del suo percorso artistico. Non è mancato il supporto di Denise che ha pubblicato una stories su Instagram dell’evento condividendo a corredo del post un cuoricino azzurro.