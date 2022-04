0 Facebook È morta Catherine Spaak, addio all’attrice e conduttrice: aveva 77 anni È morta Catherine Spaak. Di origine belga, il volto noto del cinema e della tv italiana si è spenta nella sua casa romana Spettacolo 17 Aprile 2022 22:46 Di redazione 1'

È morta nella clinica romana in cui era ricoverata Catherine Spaak, star del cinema italiano degli anni ’60 e ’70 e volto noto della tv con programmi come “Harem“. L’attrice di origine belga aveva 77 anni. Nel 2020 aveva avuto un’emorragia cerebrale.

È morta Catherine Spaak

“Sono venuta per dire che se siamo malati non dobbiamo vergognarci. Sono ancora qua con il sorriso, con la capacità di ragionare e di parlare, ma anche di ribellarmi. Non ho perso la mia grinta e il coraggio. Non camminavo e non vedevo. Non ricordo niente di questa crisi e trovo che sia bellissimo. Ci si cura, si guarisce e si torna a fare la stessa vita di prima“, aveva per l’occasione raccontato alla Vita in diretta.

Come è morta Catherine Spaak

È stata una donna libera e creativa. Bella e sensuale, ha sempre avuto fiuto per l’intellettualismo e lo spettacolo. Ha scritto anche dei libri. È nata in una famiglia che viveva in Francia ed è cresciuta in un collegio. L’inizio della sua carriera c’è stato negli anni ’60. Poi nei ’90 il passaggio alla televisione.