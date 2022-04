0 Facebook Made in Sud torna in tv, Lorella Boccia e Clementino, le parole su Stefano De Martino e Gigi D’Alessio Spettacolo 15 Aprile 2022 09:08 Di redazione 2'

Torna in tv su Rai due lo storico programma comico “Made in sud”. Al timone ci saranno Lorella Boccia, ex ballerina di Amici da poco diventata mamma e conduttrice di uno show su Real Time, e Clementino, rapper di Nola molto famoso nel panorama musicale italiano e già avviato conduttore dopo la partecipazione a The Voice. Insomma a guidare lo show saranno due personaggi di talento che sicuramente porteranno allegria e personalità sul palco.

Clementino, molto amico di Gigi D’Alessio, in un’intervista a Leggo ne approfitta per salutare il cantante napoletano rimarcando che gli mancherà, ma che Lorella Boccia è decisamente più bella di lui. Emozionata la Boccia che dichiara: “Ho sempre sognato di essere qui a Made in Sud e mi sono detta: “Un giorno mi vedranno su quel palco”. Sono emozionata, ho tanto entusiasmo. Ma non so cantare, quindi nemmeno Clementino ci riuscirà”.

Made in Sud: Clementino, le parole su Stefano De Martino e Gigi D’Alessio

Molto ottimista anche Clementino che dichiara: “Per me è la prima volta, in più con il peso di sostituire Gigi e Ross, Gigi D’Alessio, Stefano De Martino. Ma quando mi hanno detto: “Devi portare allegria” mi sono tranquillizzato perché sono capace di farlo, sono spontaneo. Sono un rapper intrattenitore”. Non ci resta che aspettare il 18 aprile in prima serata!