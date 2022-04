0 Facebook Secondigliano piange Enzo Grande, il noto fotografo scomparso improvvisamente: “Via troppo presto” Cronaca 14 Aprile 2022 13:31 Di redazione 2'

Una triste notizia ha colpito il quartiere di Secondigliano a Napoli, è scomparso Enzo Grande. Noto fotografo conosciuto non solo nella zona dell’area Nord ma in tutto il territorio campano. Sembrerebbe essere deceduto improvvisamente.

Dolore a Secondigliano per la morte di Enzo Grande

La notizia della morte di Enzo Grande è iniziata a circolare velocemente sui social, lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano. Ricordato da tutti come un grande professionista, un uomo dal cuore buono, oggi in tanti piangono la sua dipartita. Numerosi i messaggi di cordoglio per lo stimato fotografo. “Addio amico mio. Stare con te era sempre una festa. Sei stato un esempio per tutti. Buon viaggio”, “Una notizia sconvolgente, sono davvero addolorato. Lo conoscevi come fotografo ma poi diventava un amico, sempre sorridente e gentile, un professionista, forse il migliore, svolgeva il suo lavoro senza invadenza, facendoti stare a tuo agio ma scattando foto meravigliose, innovative, captava i momenti migliori e li trasformava in ricordi, in arte! Resterà per sempre il suo ricordo in tutti noi perché era una splendida persona”, “Sei andato via troppo presto per noi eri più di un amico..siamo fortemente addolorati sei e resterai per sempre nei nostri cuori. Buon viaggio Enzo“, queste e tante altre le parole per Enzo.

I funerali di Enzo Grande si terranno questo giovedì pomeriggio alle ore 15 presso la chiesa di Sant’Eframo. Dolore e sgomento nel quartiere di Secondigliano e in tutta la città di Napoli per la scomparsa dello stimato fotografo.