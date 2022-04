0 Facebook Udine, coppia di anziani trovati mummificati in casa: sarebbero morti da mesi A dare l’allarme un parente che da tempo non riusciva a contattare la coppia di anziani Cronaca 14 Aprile 2022 21:59 Di redazione 2'

Vero e proprio dramma a Udine. I vigili del fuoco hanno trovato marito e moglie morti, mummificati. A dare l’allarme un parente che da tempo non riusciva a contattare la coppia di anziani che abitava in una villetta a Campoformido. Molto probabilmente i due coniugi erano li da mesi, ma nessuno se ne era accorto.

Coppia trovata morta a Udine, l’ultimo contatto con un parente a settembre

La 72enne Antonilia Finotto è stata trovata distesa a terra nella camera da letto, il marito, Paolo Simonetti, 66 anni, era invece, nel soggiorno. La coppia era solita trascorrere lunghi periodi all’estero quindi nessuno si era preoccupato, l’ultimo contatto con il parente era stato lo scorso settembre.

Il decesso dei due anziani risalirebbe a ottobre

A fare la tragica scoperta sono stati i vigili del fuoco. Oltre ai due cadaveri, vi era materiale di ogni tipo, tanto disordine chiaro segnale di come la casa – ricoperta quasi completamente dalla vegetazione – fosse trascurata da diverso tempo. Dopo tutti gli accertamenti medici e investigativi, le forze dell’ordine hanno escluso responsabilità di terzi nel loro decesso. Da stabilire la causa della morte e soprattutto la data del decesso.

E’ ipotizzabile che il tutto sia accaduto lo scorso ottobre. Gli investigatori, esamineranno inoltre, anche i cellulari degli anziani per risalire agli ultimi contatti in entrata e in uscita.