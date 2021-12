0 Facebook Maddaloni, rapina a mano armata a coppia di anziani Rapina a mano armata a coppia di anziani. La coppia di malventi sono riusciti a scappare con il bottino. Puntata una pistola alla testa della vittima Cronaca 7 Dicembre 2021 17:35 Di redazione 1'

Sono riusciti a scappare con gioielli, danaro e oggetti di valore. Ma non prima di spaventare una coppia di anziani. I due malviventi si sono introdotti in casa loro. Uno di essi ha estratto una pistola e l’ha puntata contro il proprietario di casa.

È accaduto a Maddaloni. Come riportato da Il Meridiano, i fatti sono accaduti ieri sera – lunedì 6 dicembre – in via Padre Pio. La vittima del furto si è sentito male, colpito da un malore improvviso.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo. Nell’appartamento sono arrivate anche le forze dell’ordine. Avviati i dovuti accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica della vicenda.