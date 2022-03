0 Facebook Napoli, lite in via Toledo tra un uomo e una donna: “Te ne devi andare”, “Non ti permettere, è pericoloso” Lite in via Toledo. Il litigio ha attirato molti curiosi e l'intervento delle forze dell'ordine. Pare che i due abbiano litigato per un cane Cronaca 25 Marzo 2022 18:20 Di redazione 1'

Uo uomo e una donna che litigano. Un militare che prova a separarli e quasi viene coinvolto nella lite. I passanti che si raggruppano incuriositi. Qualcuno che ha iniziato a scattare foto e video. La scena è finita sui social.

Lite in via Toledo

I due vengono quasi alle mani. Dai presenti si è sentito qualcuno che ha detto “È sempre una donna, non si fa. Non puoi toccarla“. Siamo a Napoli nella centralissima via Toledo. I fatti sarebbero accaduti qualche ora fa.

Su TikTok

La scena è finita su TikTok e da li è diventata virale scatenando i commenti degli utenti. Pare che il litigio sia scoppiato a ‘causa’ di un cane, forse appartenente a un clochard. “È pericoloso!“, ha detto la donna rivolta all’animale. “Perché non te ne vai“, le ha detto l’uomo.