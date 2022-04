0 Facebook Brindisi, rapporti sessuali nei loculi vuoti del cimitero: le prove trovate dagli addetti ai lavori Cronaca 12 Aprile 2022 17:36 Di redazione 2'

Scandalo a luci rosse a Fasano, in provincia di Brindisi, in Puglia. Tra le tombe del cimitero sono stati consumati rapporti sessuali. Gli stessi autori del gesto si sono fatti scoprire. Hanno lasciato nel loculo tracce dell’amplesso consumato. Un addetto alla manutenzione del cimitero ha ritrovato dei profilattici usati all’interno di uno dei loculi vuoti al piano seminterrato della cappella di una confraternita. La tomba si era trasformata in un vero e proprio nido d’amore: sono state ritrovate sia tracce biologiche che contraccettivi.

Rapporti sessuali nel cimitero, l’altro ritrovamento

Qualche giorno dopo il primo ritrovamento, un altro profilattico è stato rinvenuto da un’addetta alle pulizie in una delle fioriere poste all’esterno della cappella dove sono i familiari e i soci di un’altra confraternita. In questo caso non è stata trovata alcuna traccia biologica, ma pare evidente che ci sono coppie che, a notte inoltrata, entrano dentro il cimitero e si appartano nei loculi vuoti.

Addentrarsi è un gioco da ragazzi

Il cimitero di Fasano, a distanza di anni dai lavori e con molteplici tombe realizzate, è sprovvisto di un portone che eviti l’ingresso fuori l’orario di chiusura. Entrarci è semplicissimo: più volte è stato segnalato questo problema, ma non è mai stato risolto.