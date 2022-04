0 Facebook Meteo di Pasqua a Napoli e in Campania, le previsioni per il fine settimana Meteo 11 Aprile 2022 17:06 Di redazione 2'

Come sarà il meteo a Pasqua? E’ questa la domanda che in tanti si pongono con l’arrivo del weekend di festa. Dopo un inizio di primavera così anomalo, poi, è lecito chiedersi se ci saranno belle giornate con il caldo o se riceveremo qualche brutta sorpresa. Secondo quanto riportato da Meteo.it una parte di Italia potrebbe essere toccata dal cattivo tempo.

Napoli, previsioni meteo per Pasqua

Si tratta dell’arco alpino, il versante adriatico e i settori tirrenici della Sicilia, in queste aree potremo assistere alla comparsa di temporali e venti freddi. La Campania, e dunque Napoli, possono tirare un sospiro di sollievo. Le previsioni meteo per Pasqua, per ora, sembrerebbe che siano positive. Netto miglioramento rispetto all’ultimo fine settimana, che è stato caratterizzato dalla presenza di nubi sparse e venti freddi, con temperature al di sotto della media stagionale.

A partire da questo lunedì già abbiamo assistito a un primo miglioramento, il tempo dovrebbe rimanere piuttosto stabile con la presenza del sole e nubi sparse. Le temperature, invece, dovrebbero raggiungere la media stagionale. Le massime nel fine settimana di Pasqua arriveranno a toccare anche 22° mentre le minime si alzeranno fino a 14°. Avremo, quindi, un’aria decisamente più calda.