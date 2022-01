0 Facebook Elisabetta Gregoraci ritorno con Flavio Briatore: “Era inevitabile, il nostro è un equilibrio” Spettacolo 13 Gennaio 2022 16:18 Di redazione 1'

Elisabetta Gregoraci è tornata con Flavio Briatore? I due sono stati visti insieme sia a Roma che nel resort di lusso a Malindi di proprietà dell’imprenditore piemontese e di ritorno dal viaggio. Subito si parla di ritorno di fiamma.

Intervistata dal settimanale Oggi, la showgirl calabrese ha dichiarato:

“C’è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme? Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile…”. Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo”.

Elisabetta Gregoraci ritorno con Flavio Briatore

Sul contratto matrimoniale lei assicura che non c’è mai stato e poi sul loro rapporto dichiara: “Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così”. E sulla situazione sentimentale attuale dice che non ha poi trovato nessuno per il momento.