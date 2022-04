0 Facebook Minorenne abusato nella circumvesuviana a Sorrento, la denuncia alla polizia Minorenne abusato nella circumvesuviana. Il minore è stato accompagnato dalla madre presso il commissariato per sporgere denuncia Cronaca 8 Aprile 2022 22:03 Di redazione 1'

Un minore, accompagnato dalla madre, si è presentato ieri mattina al Commissariato di Sorrento, in provincia di Napoli, per denunciare di aver subito abusi sessuali da uno sconosciuto. In particolare, il giovane ha raccontato che, mentre si trovava sul treno della Circumvesuviana, un uomo lo aveva palpeggiato e, alla fermata di Sorrento, lo aveva seguito fino al bagno della stazione dove lo aveva molestato.

Minorenne abusato nella circumvesuviana

I poliziotti, grazie alla descrizione fornita dal giovane e alle immagini del sistema di videosorveglianza del treno e della stazione, hanno rintracciato e bloccato l’uomo in un albergo della zona. L’uomo, un 51enne, è stato denunciato per violenza sessuale.