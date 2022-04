0 Facebook 14enne incinta di un 27enne, la coppia litiga in villa comunale: ragazzo denunciato per violenza sessuale Cronaca 8 Aprile 2022 18:27 Di redazione 1'

Polizia interviene per una lite in villa comunale, gli agenti non riescono a credere alla scena dinanzi cui si trovano. Gli agenti hanno sorpreso una coppia litigare e sono intervenuti per riportare la calma tra i due, quando li hanno fermati hanno scoperto che la giovane ha 14 anni ed è incinta del ragazzo, 27enne.

Coppia di fidanzati litiga in villa, lei ha 14 anni ed è incinta di lui che ne ha 27 anni

“Stiamo assieme da sei mesi e sono incinta da due”, queste le parole che la ragazza avrebbe urlato quando ha visto la Polizia. Gli agenti hanno provveduto a riportare la calma tra i due, poi hanno avvisato i genitori della ragazza e la Procura dei Minori. Il ragazzo 27enne, pregiudicato, è stato portato in Questura a Lecce per tutti gli accertamenti e arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della ragazza.

La giovane, secondo quanto ha riferito, sarebbe rimasta incinta a 13 anni. Gli inquirenti dovranno accertare le responsabilità dei genitori, se fossero a conoscenza della relazione o se non sapessero nulla.