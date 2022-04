0 Facebook Marco Vannini avrebbe compiuto 27 anni, il ricordo di mamma Marina: “Vorrei sentirti tra le mie braccia” News 8 Aprile 2022 17:42 Di redazione 2'

Oggi, venerdì 8 aprile, Marco Vannini avrebbe compiuto 27 anni. Il giovane, morì nella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015, dopo che fu raggiunto da un colpo di fucile nell’abitazione in cui la famiglia della fidanzata viveva a Ladispoli. Per il suo omicidio sei anni dopo la Cassazione ha condannato Antonio Ciontoli, padre della fidanzata, la moglie Maria Pia e i figli Martina e Federico.

Marco Vannini avrebbe compiuto 27 anni: il ricordo di mamma Marina

La mamma di Marco Vannini, Marina e il padre dopo quella sentenza hanno avuto finalmente giustizia, anche se quelle condanne purtroppo – come hanno sempre dichiarato – non porteranno indietro il loro figlio. In occasione della giornata in cui Marco avrebbe compiuto 27 anni, l’associazione “La Rinvincita”, ha condiviso le parole di mamma Marina per il compleanno del suo ragazzo.

“Buongiorno Marco,

oggi sono 7 anni che non posso più darti quel bacio di auguri per il tuo compleanno e credimi, sto molto male… Vorrei sentirti tra le mie braccia e sentire il tuo profumo ma purtroppo, per la crudeltà di un’intera famiglia non è più possibile. Quello che mi viene da dirti è che un giorno ci rincontreremo e potremo proseguire il nostro cammino e non vedo l’ora. Ti amo figlio mio adorato, sei stato il mio orgoglio e lo sarai per sempre, sempre e solo nel mio cuore. Auguri, ovunque tu sia”, queste le parole, riportate dal presidente de La Rinvincita, della madre di Marco Vannini.