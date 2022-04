0 Facebook Tragedia sfiorata a Napoli: donna travolta da camion dei rifiuti, non è in pericolo di vita Cronaca 6 Aprile 2022 18:15 Di redazione 1'

Enorme spavento nella zona centrale di Napoli. Come rivelato dalla pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate“, una donna è stata schiacciata da un camion della spazzatura. Sono ancora tutte da accertare le cause dello spaventoso incidente. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118.

Donna schiacciata da un mezzo della nettezza urbana, l’accaduto

Il tragico episodio è andato in scena a via Brin, zona centrale di Napoli. La donna è stata prima estratta dal mezzo pesante in cui era rimasta praticamente incastrata, poi immediatamente soccorsa sul posto dai sanitari del 118. E’ stata trasportata all’ospedale del Mare di Ponticelli in codice rosso: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.