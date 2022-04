0 Facebook Meteo Napoli, quando arriva la Primavera? Ancora temporali poi primo cenno d’estate Meteo 2 Aprile 2022 11:06 Di redazione 2'

Un inizio d’aprile insolito per quanto riguarda le condizioni metereologiche. L’Italia è stata investita da un’aria fredda che ricorda più l’inverno che le miti temperature della primavera. Così da giorni, come sta accadendo in Campania e a Napoli, abbiamo cattivo tempo caratterizzato dalla presenza di forti temporali, piogge sparse e un calo delle temperature rispetto alle ultime giornate di sole.

Quando arriva la primavera e torna il sole? Le previsioni meteo

In tanti si chiedono quando arriverà la Primavera. Secondo quanto riportato da Meteo.it, temporali e freddo avrebbero le ore contate. A breve, infatti, la pioggia dovrebbe lasciare spazio al sole e alle belle giornate e addirittura ci avvicineremo a temperature quasi estive. “A partire da lunedì – scrive il portale Meteo – un profondo vortice atlantico si fermerà sul Mediterraneo Occidentale e grazie alla rotazione delle correnti si innescherà sul suo bordo orientale e quindi su parte dell’Italia la risalita di una massa d’aria molto calda dal Nord Africa“. Sarà proprio per questo che le temperature inizieranno a salire anche di 5-6° e al Sud Italia il termometro potrebbe arrivare a toccare 27°.

Previsioni meteo a Napoli

Per quanto riguarda le previsioni meteo a Napoli, nello specifico, dopo un weekend di pioggia e temporali, con temperature massime che non superano i 12°, il tempo dovrebbe iniziare a migliorare a partire da martedì. Lunedì avremo ancora un cielo coperto con la presenza di rovesci sparsi, che potrebbero ricomparire nella giornata di giovedì. Dal venerdì della prossima settimana, però, le condizioni meteo dovrebbero assestarsi, il sole tornerà a farla da padrone e si alzerà anche il termometro. Avremo giornate soleggiate con temperature che dovrebbero stabilizzarsi tra i 12-19°, arrivando anche a 20°. Dunque la primavera potrebbe finalmente essere alle porte.