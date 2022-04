0 Facebook Vladimir Luxuria racconta uno scherzo fatto a Francesco Totti: “Sbiancò e balbettò” Spettacolo 5 Aprile 2022 16:28 Di redazione 2'

Vladimir Luxuria in un’intervista al Fatto Quotidiano ha raccontato il rapporto che ha con Ilary Blasi e un aneddoto su un suo incontro con Francesco Totti. Sulla conduttrice dell’Isola dei Famosi ha detto che hanno un’ottima sintonia.

Luxuria racconta uno scherzo fatto a Francesco Totti

“Mi diverte, ci capiamo con uno sguardo e si è creata una bella sintonia: ho l’impressione di conoscerla da sempre e invece ci siamo viste solo poche volte”, queste le parole di Luxuria sulla Blasi. Ma a far sorridere è lo scherzo che l’opinionista ha fatto a Francesco Totti durante un primo incontro avuto in un noto locale di Roma. Si trovavano al Muccassassina, di cui Luxuria era direttrice artistica.

“Loro vennero ospiti. Mi fu subito molto simpatica e le dissi: ‘Facciamo uno scherzo a Francesco’. Mi avvicinai e gli dissi che un go-go boy non si era presentato, che eravamo in difficoltà e che pensavamo a lui come sostituto. Sbiancò, balbettò che si era fatto male alla caviglia e mi disse: ‘Chiedi all’amico mio‘. Di entrambi mi colpì l’assenza di pregiudizi”, questo il racconto di Luxuria. L’imbarazzo di Totti era dovuto al fanno che il go-go boy è un ballerino che si esibisce in danze erotiche.