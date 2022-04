0 Facebook Scafati, furto d’auto in diretta video: “Chiudi la porta” Furto d'auto in diretta video. La segnalazione dei cittadini e il filmato pubblicato su Facebook dal Consigliere regionale Borrelli Cronaca 5 Aprile 2022 15:59 Di redazione 1'

Furto in diretta a Scafati, un ladro ruba un’automobile in pieno giorno. Il Consigliere Francesco Emilio Borrelli: “Una volta agivano con il favore delle tenebre, ora sono più temerari. Colpa di un sistema che non prevede la certezza delle condanne“.

Furto d’auto in diretta video

Come si vede nel filmato, il ladro pur essendo stato immortalato da una donna che lo filma, continua a proseguire nel suo gesto cercando di manomettere i comandi della vettura. A un certo punto il malvivente ha anche intimato alla signora che stava registrando il video di smettere di riprenderlo.

Il post di Borrelli su Facebook

“Lo denunciamo da tempo. La delinquenza ha preso il sopravvento e ladri e criminali ormai non si prendono neanche più il disturbo di agire con il favore delle tenebre, la luce del giorno non li spaventa più. Questo lo si deve anche alla ‘morbidezza’ del sistema giuridico. Senza pene certe, sarà molto complicato arginare questa ondata di criminalità”, ha dichiarato Borrelli.

Il video