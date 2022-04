0 Facebook Ferrara, Marco muore dopo un incidente: tornava con i suoi genitori da una partita di basket È morto Marco Lelli Ricci. Una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità. Il cordoglio dello sport cittadino. Fatale un incidente Cronaca 5 Aprile 2022 21:41 Di redazione 2'

Un incidente che ha devastato una famiglia e sconvolto dal dolore conoscenti e compagni di squadra. Colpite le comunità di Bologna e Ferrara (dove è avvenuto il sinistro). Il giovane Marco Lelli Ricci è deceduto a soli 15 anni mentre tornava con i suoi genitori da una partita di basket.

È morto Marco Lelli Ricci

“Siamo davvero sgomenti e senza parole. Stavamo rientrando tutti insieme dopo la partita disputata alle 18, ci siamo messi tutti in macchina. Marco era in auto con i genitori, qualcuno era partito prima di loro e quasi tutti hanno percorso la stessa strada. Qualcuno aveva già fatto l’errore di prendere una strada sbagliata, dove c’erano dei lavori e senza uscita. Nelle chat di Whatsapp ci avevano comunicato l’errore e il pericolo. Qualcuno aveva rischiato grosso, rendendosi conto solo all’ultimo della sbarratura finale. Proprio quello che è successo alla famiglia di Marco. Non ci posso davvero pensare, domenica eravamo tutti insieme e oggi siamo qui a piangere questo splendido ragazzo“, ha raccontato il coach Marco Cavicchioli.

La promessa del basket

Che ha poi continuato: “Si allenava almeno cinque volte a settimana ma andava comunque benissimo a scuola. Non posso che dire parole meravigliose su questo ragazzo buono, appassionato e diligente. Dovevamo giocare con l’Under 16 l’ultima partita a Ferrara, ma non penso che andremo: nessuno se la sente di affrontare una gara dopo questa tragedia. Mercoledì c’è anche la partita degli Under 17, valuteremo se giocare o meno“.

I messaggi d’affetto

Tanti i messaggi di affetto per il giovane. Tra questi quello della Virtus Segafredo Bologna: “Era cresciuto nel nostro settore giovanile, militandovi fino allo scorso settembre. Ci stringiamo attorno alla famiglia, ai suoi compagni di squadra e al Granarolo Basket Village in questo momento di grandissimo dolore“. Al cordoglio per il 15enne si è unita anche la Fortitudo Bologna: “Partecipiamo all’unanime cordoglio per la scomparsa di Marco Lelli Ricci, condividendo lo sconforto e manifestando la propria sincera e commossa vicinanza alla famiglia del giovane Marco, a Virtus Pallacanestro e al Granarolo Basket Village“.

