0 Facebook Pesaro, giovane posta la foto della nonna morta: rissa tra parenti nella camera mortuaria Pubblica una foto della nonna morta. La giovane ha voluto dare un ultimo e particolare saluto alla parente deceduta. La cosa non è piaciuta ai parenti Cronaca 5 Aprile 2022 22:02 Di redazione 1'

Ha deciso di scattare una foto alla nonna morta. Ma non si è accontentato di tenere per se quell’immagine. Così l’ha pubblicata sui social. La fotografia ha presto fatto il giro dei feed di chi conosce la giovane fino ad arrivare agli occhi dei parenti.

A questi ultimi il gesto della ragazza non è affatto piaciuto. Così, all’interno di una camera mortuaria, è scoppiata una violenta lite in famiglia degenerata in rissa. I fatti sono accaduti a Pesaro, cittadina delle Marche.

La rissa e l’intervento della Polizia

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, è persino dovuta intervenire la polizia. Gli agenti hanno sedato gli animi e messo fine al litigio. Il tutto è avvenuto prima che si svolgessero i funerali della donna.