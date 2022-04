0 Facebook Festa al cimitero per ricordare il defunto: palloncini, torta e spumante. Scoppia la polemica dopo il video Festa al cimitero. Tavola con torta e spumante. Palloncini sul loculo e famiglia riunita. Il ricordo particolare di una defunta Cronaca 1 Aprile 2022 09:44 Di redazione 1'

I palloncini, la famiglia riunita, il loculo addobbato. E poi una tavola imbandita con tanto di torta e bottiglia di spumante pronta per l’uso. La festa di compleanno è stata organizzata. Ma al cimitero.

L’ennesimo video delle polemiche pubblicato su TikTok e pubblicato dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Si è trattato del ricordo molto particolare di una defunta. Il filmato ha come colonna sonora una canzone neomelodica.

“Francesco, una festa con tanto di torta e spumante in un cimitero?!?! Ma il rispetto per un luogo di sofferenza e raccoglimento e i rispetto per gli altri dove sono finiti?“, questo il messaggio rivolto al Consigliere da un cittadino.

