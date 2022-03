0 Facebook “Mi stai facendo male”, ragazzina molestata a Napoli in pieno giorno: stava andando dall’estetista Cronaca 30 Marzo 2022 14:52 Di Fabiana Coppola 2'

Stava camminando in pieno centro e in pieno giorno, alla fine del corso Arnaldo Lucci, in direzione del parco commerciale della Stazione Centrale di Napoli. Una violenza avvenuta martedì scorso, intorno alle 13.30, quando la città è in pieno fermento. Stava passeggiando indisturbata, ignara di quello che a breve sarebbe avvenuto.

Un uomo, di 38 anni di origini pachistane, irregolarmente presente in Italia, ha iniziato a importunarla. Prima le parole, gli apprezzamenti volgari, i fischi per attirare l’attenzione. La ragazza però non si è fatta intimorire e ha proseguito il suo cammino, si stava recando dall’estetista. Dalle parole così l’uomo è passato ai fatti avvicinandosi da dietro, abbracciando la giovane e stringendole il seno. Una violenza davvero terribile che ha lasciato la 163nnw impietrita in un primo momento.

A quanto pare nessun cittadino presente in zona è intervenuto. La ragazzina è riuscita da sola divincolarsi dalla stretta violenta per poi scappare. Durante la fuga ha incontrato una volante della Polizia di Stato e ha denunciato l’accaduto. Subito le indagini della Seconda Sezione della Squadra Mobile hanno condotto al ritrovamento del soggetto violento. L‘uomo è stato così fermato e arrestato per violenza sessuale.