Napoli, in fila per il nuovo orologio. Anziano urla alla folla: "Ma danno il pane? Lo sapete che c'è la guerra?" In fila per lo Swatch. Un pò di tensioni tra i passanti davanti al negozio del noto marchio di orologi. La ressa per accaparrarsi il modello esclusivo

In fila da venerdì sera a Napoli per accaparrarsi uno dei pochi esemplari disponibili Speedmaster MoonSwatch, con momenti di tensione scaturiti dal tentativo di creare una improvvisata ‘lista d’attesa’. All’apertura oggi del negozio nella centrale Piazza Trieste e Trento c’erano già centinaia di persone ad attendere che hanno creato anche notevoli disagi al traffico veicolare.

In fila per lo Swatch

Per una delle undici versioni del nuovo prodotto, nato dalla collaborazione con il marchio Omega, il costo è di 260 euro. Tra i tanti commenti dei passanti che non si spiegavano il motivo del forte interesse, considerando l’immagine della folla degli acquirenti in stridente contrasto con il momento storico, spicca quello di un anziano signore che provando a farsi largo sul marciapiede ha urlato: “Ma danno il pane gratis? Ma lo sapete che c’è la guerra?“.

“Io lo rivendo online”

Ma tra i tanti acquirenti c’è chi ha già pensato al business derivante dall’acquisto dell’orologio esclusivo. Infatti, molte persone non lo stanno comprando per moda o per se stesse, il vero obiettivo è rivenderlo online a prezzo maggiorato, anche quattro volte più del costo originale.

