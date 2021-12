0 Facebook Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Nasti: “L’anestesia per i ritocchi estetici?”. L’influencer si infuria Spettacolo 13 Dicembre 2021 11:08 Di Sveva Scalvenzi 2'

Botta e risposta al vetriolo tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Nasti. La collega si è scagliata contro la giovane influencer partenopea per alcune parole dette ai suoi numerosi followers riguardo il vaccino anti-Covid.

Selvaggia Lucarelli attacca Chiara Nasti

La Nasti, che ha contratto il Coronavirus a novembre, aveva chiesto ai media di parlare delle reazioni avverse al vaccino soprattutto tra i più giovani. La Lucarelli ha così voluto inviarle un messaggio, utilizzando parole molto dure nei suoi confronti: “Visto che la ragazza è così attenta al problema reazioni avverse, potrebbe raccontare quelle da anestesia totale e locale, da sostanze utilizzate nella medicina estetica e così via visto che a 17 anni si era già sottoposta a operazioni impegnative per aumentare il seno e con la medicina estetica mi sembra avere una certa confidenza. Di sicuro più che con i vaccini“. Queste le parole del giudice di Ballando con le Stelle che ha concluso il post chiedendole: “Per andare all’Isola dei Famosi quanti vaccini ti sei fatta?“.

Chiara Nasti risponde alla Lucarelli

Chiara Nasti non ha perso tempo a rispondere alla Lucarelli: “Solo perché ti sta sul ca**o il mio aspetto estetico da quando avevo 17 anni non ti dà il diritto di attaccarmi ogni volta. Fai passare dei messaggi gravissimi. Nessuno può esprimere più il proprio pensiero. Io lo faccio quando voglio e come mi pare. Tu sei una povera pazza che ce l’ha con tutti e lo sai”. Poi ha continuato, accusandola di far passare una sua immagine molto diversa da quella che sarebbe realmente: “Mi fai passare per una bambola gonfiabile per aver fatto solo un paio di t***e due volte, perché ho avuto dei problemi. Scatenando odio soltanto perché uno la pensa in maniera diversa da te. Mi spiace, perché tra l’altro sei una persona apparentemente acculturata ma poco intelligente“.