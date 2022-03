0 Facebook Aperitivo folle nel Napoletano, arrivano con l’auto sulla spiaggia e si riprendono su Tik Tok Cronaca 19 Marzo 2022 09:22 Di redazione 1'

Un altro gesto estremo per simboleggiare l’assurdo e l’ego umano smisurato. E su quale social poter fare tutto ciò al meglio? Su Tik Tok. Così dei ragazzi decidono di compiere un gesto folle e il video diventa, come forse volvevano dall’inizio, virale.

Tutto è iniziato per un rifiuto in un locale in cui i giovani volevano entrare a tutti i costi. Così, dopo essere stati rifiutati i ragazzi hanno ben pensato di entrare passando per la spiaggia. Così, tra Licola e Varcaturo, lungo la fascia costiera giuglianese, sotto lo sguardo di tutti, la scena è avvenuta in modo vergognoso. E’ stata ripresa da uno dei ragazzi e diventata virale. Il video, che dura meno di un minuto, è stato poi pubblicato su Tiktok.

Anche la domanda ironica non manca.“Perché ci guardano tutti, non si può andare in spiaggia con la macchina?”.nIl filmato ha fatto il giro di vari socia e ha anche attirato l’attenzione del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso le immagini sulla sua pagina.