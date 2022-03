0 Facebook Che cos’è la super arma di Putin e perché la vuole usare: il missile Kinzhal per l’Operazione Speciale News 19 Marzo 2022 16:59 Di redazione 1'

Vladimir Putin sta usando un’arma per l’avanzata in Ucraina che per molti sarebbe la sua super arma. Di cosa si tratta? Il ministero della Difesa russo ha annunciato che il missile balistico ipersonico Kinzhal è stato utilizzato per l’invasione in Ucraina. Pare che quest’arma abbia già distrutto un deposito di munizioni sotterraneo a Deliatyn.

Come mai si teme quest’arma? In pratica questo missile ipersonico è talmente veloce che sfugge alla rilevazione dei radar per questo non può essere fermato. Sarebbe questa peculiarità a renderla una super arma nelle mani di Putin che ha iniziato a fa fuori diversi bersagli. Il pericolo è come può essere armato questo missile ovvero con testate nucleari o altamente esplosive.

Il missile Kinzhal di Putin: la super arma

Insomma una super arma inviata dalla base aerea di Soltsy a quella navale di Chernyakhovsk, tra la Bielorussia e la Polonia, all’inizio di febbraio 2022. Un missile già testato nel 2017.