0 Facebook Dramma per Valeria Marini: “Ho abortito a mia insaputa, mia mamma l’ha fatto quando avevo solo 15 anni” Spettacolo 18 Marzo 2022 21:50 Di redazione 2'

Valeria Marini, nonostante sia un personaggio del mondo dello spettacolo molto noto, ha ancora tanto da raccontare sulla sua vita privata. La showgirl ha raccontato un episodio di quando aveva 15 anni e che ha destato molto sconcerto.

“Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata sì, ero molto ragazzina, però…”, ha detto nel corso di un’intervista l programma Le Belve: “Mia mamma l’ha fatto per il mio bene, perché comunque questo amore che avevo per questa persona non era sano, lui era una persona molto violenta, quindi diciamo che è stato un atto d’amore di mia madre”.

Il dramma di Valeria Marini

Francesca Fagnani ha accolto le parole della showgirl: “Ma quando lei si è svegliata e le hanno detto non hai più il bambino… ti abbiamo operato, hai abortito…”. Domanda alla quale la Marini ha risposto: “Ho cancellato dalla memoria. Perché ho sofferto molto sia fisicamente sia psicologicamente, sicuramente è stata una cosa che poi mi è rimasta dentro, una ferita, io sono contro l’aborto assolutamente, però ci sono delle situazioni…”. La conduttrice ha poi chiesto se considera la situazione una violenza.”No, perché mi ha cambiato la vita, mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata a una persona che non mi amava e mi faceva del male e quindi non posso fare altro che ringraziarla”, risponde Valeria che oggi dice di desiderare ancora di avere figli.