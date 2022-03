0 Facebook Napoli, la primavera non arriva: previsto nei prossimi giorni un calo delle temperature News 18 Marzo 2022 18:48 Di Carmine Ubertone 1'

Negli ultimi giorni abbiamo avuto dal punto di vista climatico un piccolo assaggio di primavera, ma già da questo fine settimana è pronto a ritornare il freddo. Le temperature minime si abbasseranno per un deciso calo termico per via dell’ingresso di aria più fredda, che arriva dall’Europa occidentale.

Meteo Napoli, torna il freddo

A partire dalla giornata di sabato 19 marzo, come riferito dalle previsioni de ‘Il Meteo.it“, un vortice d’aria fredda arriverà dalla Russia e coinvolgerà parte dell’Italia. Nello stesso tempo una perturbazione che arriva dalla Tunisia causerà condizioni di maltempo al centro-sud. Sono previste precipitazioni sparse accompagnate da venti forti nell’arco del fine-settimana.

Calo delle temperature

A Napoli avremo un meteo instabile: sabato il cielo sarà prevalentemente coperto mentre domenica ci sarà qualche nube sparsa. La primavera però tarda ad arrivare: infatti, nei prossimi giorni, nel capoluogo partenopeo è previsto un vertiginoso calo delle temperature minime. Dai 10-9° degli ultimi giorni, il termometro arriverà a toccare anche 1°, regalandoci un’aria decisamente più fredda. Dunque, dovremo attendere ancora un po’ per goderci temperature primaverili.