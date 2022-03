0 Facebook Pompa di benzina va in tilt in Campania: pieno gratis per tutti gli automobilisti, 20mila euro erogati Cronaca 17 Marzo 2022 12:02 Di redazione 1'

Una situazione davvero assurda si è verificata in una pompa di benzina in Campania. Tantissimi gli automobilisti che ne avrebbero approfittato per fare il pieno gratis. Una notizia, circolata sui social e sui gruppi Facebook dalla giornata di ieri, che ha incuriosito in molti visto il caro benzina.

Malfunzionante la pompa di Eboli, in provincia di Salerno, che avrebbe di fatto regalato il pieno agli automobilisti. I dettagli della vicenda non sono noti, ma pare che, come circola sui media locali e sui gruppi Facebook, questo sia avvenuto a Tavernova e Santa Cecilia, ad Eboli.

Nella notte tra il 15 e il 16 marzo sarebbero state erogati in modalità self service 20mila euro di carburante. Quando la notizia si è diffusa sui social pare che in moti si siano recati come in una sorte di pellegrinaggio per fare il pieno gratis. Trattandosi di un furto, come riporta Teleclub, il proprietario della pompa ha sporto denuncia.