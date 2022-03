0 Facebook Meteo, cieli rossi nelle prossime ora, sabbia dal deserto del Sahara: di cosa si tratta e quanto durerà? Meteo 17 Marzo 2022 16:21 Di redazione 2'

Nei prossimi giorni l’Italia sarà alle prese con un caldo anomalo e una sabbia rossa proveniente dal deserto del Sahara. Ma come mai? Vediamolo nel dettaglio.

Secondo il sito il Meteo.it, che si occupa delle previsioni meteorologiche, nei prossimi giorni:

“Un carico di sabbia proveniente direttamente dal cuore del deserto del Sahara colpirà buona parte dell’Italia nei prossimi giorni, offuscando i cieli con colori giallo e rosso e creando un’atmosfera che a tratti potrà risultare surreale.”

Meteo: previsioni prossimi giorni in Campania

I cieli diventeranno rossi a causa della sabbia che rimarrà sospesa ad alta quota. Cadranno al suolo solo quelle presenti in posti in cui è prevista pioggia.“Le giornate clou saranno quelle di Giovedì 17 e Venerdì 18 Marzo: attendiamoci dunque cieli carichi di sabbia desertica, foschi, lattiginosi o giallognoli (ma in qualche caso potrebbero risultare anche rossastri, specie in prossimità dell’alba e al tramonto)”. “Ma quali saranno le zone più a rischio? A dire il vero, quasi tutte. Tuttavia, a fare la parte del leone, come si evince dalla mappa SKIRON (Università di Atene) saranno Sardegna, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria e Campania. Tra queste, a causa delle piogge, sulle regioni del centro la sabbia tenderà a ricadere al suolo “sporcando” di fatto di rosso tutte le superfici, automobili comprese!”.