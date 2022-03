0 Facebook Castellammare, ansia per la scomparsa di Carmine Zurlo: l’appello della sorella È scomparso Carmine Zurlo. Tanti i messaggi di aiuto sui social. Non si hanno notizie del giovane dallo scorso lunedì: era uscito con la sua auto Cronaca 17 Marzo 2022 16:20 Di redazione 1'

Ansia a Castellammare di Stabia per la scomparsa di Carmine Zurlo. Il giovane è scomparso lo scorso lunedì 14 marzo. Secondo quanto denunciato dai familiari, Zurlo sarebbe uscito con la sua auto per non fare più ritorno a casa.

È scomparso Carmine Zurlo

Sui social sono stati pubblicati diversi appelli, tra cui quello della sorella. È da quattro giorni che non si hanno notizie di Carmine. L’automobile di quest’ultimo è una Renault Twingo. Il giovane indossava una maglia bianca marca Nike, jeans chiaro, scarpe bianche e giubbino modello Stone Island.

L’appello della sorella

“Ho bisogno urgente del vostro aiuto. Non abbiamo più notizie di mio fratello da lunedì mattina. Si chiama Carmine. Al momento della scomparsa aveva una maglia bianca marca Nike, jeans chiaro, scarpe bianche e giubbino modello Stone Island. Chiunque l’abbia visto in quella giornata o nei giorni successivi per favore mi contatti. Anche la più piccola informazione può esserci utile. È scomparso da Castellammare di Stabia a bordo di una Twingo nera. Aiutateci, per favore“.