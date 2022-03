0 Facebook Dramma a Santa Maria Capua Vetere, persona investita e uccisa da un treno Cronaca 16 Marzo 2022 08:44 Di redazione 2'

Tragedia alle prime luci del mattino questo mercoledì, una persona è stata investita e uccisa da un treno in corsa nella stazione di Santa Maria Capua Vetere. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta. Sembrerebbe che la persona si trovasse all’altezza del passaggio a livello di via Avezzana.

Sembrerebbe che per la vittima non ci sia stato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che purtroppo non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Arrivata anche la polizia ferroviaria che dovrà provvedere a effettuare i rilievi del caso.

Al momento non si conosce l’identità della vittima, né la dinamica di quanto accaduto. Bisognerà, infatti, stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sulla tratta interessata è stata sospesa la tratta ferroviaria per consentire le operazioni di recupero della salma. Non si esclude l’ipotesi della fatalità, pare che la persona – secondo quanto riportato dal sopracitato quotidiano – sarebbe stata vista da alcuni testimoni in bici, intenzionata ad attraversare il passaggio a livello nonostante le sbarre fossero abbassate.