L'Italia si prepara a riaprire, addio a green pass e mascherine: Governo prepara nuovo decreto

L’Italia si prepara a riaprire, con la fine dello stato d’emergenza, prevista per il 31 marzo, il Governo è a lavoro per stabilire una road map che riguarderà i primi allentamenti delle misure attive per il contrasto alla pandemia.

Le parole del sottosegretario Costa sulle riaperture in Italia

Andrea Costa, il sottosegretario alla Salute ha spiegato: “Domani c’e’ una cabina di regia molto importante dove verranno decisi gli allentamenti” delle misure anti-Covid. Sicuramente si togliera’ il Green pass all’aperto anche per le attivita’ sportive e ci sara’ anche una trasformazione del Green pass rafforzato in Green pass base in alcune realtà. Questo permette anche ai non vaccinati di poter riacquisire tutta una serie di liberta’ che sono compresse. Ci avviamo a un ritorno alla normalita’ e credo che sia ragionevole pensare che finalmente avremo un’estate senza restrizioni“.

Quando decade obbligo green pass rafforzato in Italia

L’idea del Governo sarebbe quella di arrivare a giugno con le misure anti-Covid praticamente azzerate. Nonostante in Italia stiamo assistendo a un aumento dei contagi, no si cambia rotta e il decreto che stabilirà quando finiranno le restrizioni dovrà essere firmato. Questo chiaramente se non si assisterà a un peggioramento della situazione. Secondo alcune fonti governative i primi allentamenti potrebbero iniziare proprio a partire dal 31 marzo, il green pass potrebbe essere eliminato per tutte le attività all’aperto. Alla base di questa decisione ci sarebbe la volontà di non ostacolare la ripresa del turismo con l’arrivo della bella stagione.

Il green pass rafforzato potrebbe poi essere eliminato per l’ingresso a lavoro, decisione questa che ha creato un’accesa polemica rispetto all’obbligo vaccinale per gli over 50, obbligo che dunque potrebbe essere ridiscusso. Per questo però bisognerà attendere il prossimo 15 giugno. E sempre in questo mese potrebbe decadere l’obbligo di green pass rafforzato per palestre, piscine e cinema e teatri. L’idea è quella di avere un’estate libera, contagi permettendo. Resta da chiarire l’utilizzo della mascherina al chiuso, su quest’aspetto però ancora non ci sarebbe una data.